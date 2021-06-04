Anadolu Efes’ten nokta atışı

Anadolu Efes, insan elinin ulaşamadığı sarp arazilere 2 milyon tohum topu ‘atıyor.’

Çalışma 21-26 Mart’taki Orman Haftası’nda Artvin ve Mersin’de başladı. Tohumlar, ecodrone kullanılarak atılıyor. Hedef 35 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı ağaçlandırmak.

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Anadolu Efes, sürdürülebilirliğe katkı kapsamında ürün ambalajından servis sunum malzemesine, doğal kaynak kullanımından atık yönetimine, plastik kullanımından döngüsel ekonomiye birçok alanda çalışma yürütüyor. Şirket bu kapsamda tedarikçiler, üniversiteler ve girişimcilik ekosistemiyle işbirliği yapıyor.

Bu son çalışma da çevre teknolojileri geliştiren sosyal girişim Ecording’le işbirliğinin ürünü.

Ecording’in ‘Tabiatımız Özel’ projesi kapsamında kuşlardan ilham alarak geliştirdiği çalışmada kullanılan tohum topları iklim değişikliğinin yol açtığı gelir eşitsizliğinden etkilenen köylü kadınlar tarafından hazırlandı.

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Tohumdan ormana

Anadolu Efes Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal Saatçi, çevreye artı değerin her daim odaklarında bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik konusunda özellikle son yıllarda giderek ivmelenen çalışmalarımız bulunuyor. Ecording bizim girişimcilik ekosisteminde doğa dostu, sosyal fayda sağlayan, küresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu çözümler konusunda işbirliği yaptığımız girişimlerden biri. Proje kapsamında iklim kriziyle mücadeleye katkı sağlamak için 2 milyon tohum topunu ürettiğimiz yeşil şişeli ürünlerimiz vesilesiyle toprakla buluşturuyoruz. Bu tohumlarının, ormanlara dönüşmesini heyecanla bekliyoruz. Anadolu Efes olarak, Ecording ile diğer bir heyecan verici çalışmamız da Ar-Ge üzerine olacak. Tohumların toprağa daha iyi tutunabilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarında, üretim prosesimizin yan ürünü malt çiminin kullanılmasında işbirliğine hazırlanıyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik alanında tutkuyla çalışmaya ve daha iyi bir dünya hayal eden girişimlerin yanında olmaya devam edeceğiz.”

‘Yeşili yeşil üzerinden konuşuyoruz‘

Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu da şöyle konuştu: “Anadolu Efes’le yollarımız 2019’da İTÜ Çekirdek’te kesişti. O dönemde aldığımız Anadolu Efes Özel Ödülü çalışmalarımız için önemli bir kaynak yarattı. İşbirliğimiz bununla sınırlı kalmadı, ‘Evde Kal Ormanı’ gibi çeşitli projelerde bir arada olmaya devam ettik. ‘Tabiatımız Özel’ projesiyle şimdi de yeşili yeşil üzerinden konuşuyoruz. Ecording olarak, bir yandan insan eli değmeyen sarp alanlarda ağaçlandırma çalışmaları yaparken, bir yandan da kadınlara alternatif gelir imkanı sunuyoruz.”