Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeciye 'dolandırıcılık' davası

Hastayla ‘stent pazarlığı’ yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhasebeci hakkında ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı.

Fotoğraf: AA

Bakırköy başsavcılığının iddianamesinde İstanbul’un Bahçelievler semtinde bulunan Aile Hastanesi’nde çekilmiş görüntülerin basında yer alması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede 13 Ocak’ta doktorun anjiyo olması gerektiğini söylemesi üzerine ertesi gün anjiyoya alınan müşteki H.E.’nin anlatımına da yer verildi:

“İşlem sırasında bana üç stent takacakları, işlemin koldan mı yoksa kasıktan mı yapılacağı konuşuldu. İşlem koldan yapılmaya karar verildi. Koldan girmede ücret farkı olduğunu söyleyerek benden 7 bin lira talep ettiler. Parayı H.Y. talep etti.

Ardından bana stent fiyatları anlatıldı. Ben de devletin karşıladığı stentlerin takılmasını istedim. Bunun üzerine benimle ilgilenen doktor O.P. ‘İki tane stent takılacak’ dedi. İşlemler bittikten sonra yoğun bakım odasında kaldım. 15 Ocak’ta H.Y.’ye benden haksız ödeme aldıklarını söyledim.“

Müşteki, H.Y., stenti takan doktor O.P. ve ilk gittiği hastaneden kendisini sevk eden görevli personelden şikayetçi oldu.

O.P. ve hastaneye sevk eden sağlık personeli hakkında, malpraktis (bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekim hatası) şikayetler nedeniyle farklı soruşturma usulü öngörülüyor.

H.Y.’nin üç yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması, ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ‘etkin pişmanlık’ başlıklı 168’inci maddesinden cezasında indirim talep edildi.

Ne olmuştu?

Aile Hastanesi’nde bir yetkilinin, acil müdahale edilen hastaya stent fiyatlarını sıraladığı ve ‘pazarlık’ yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Bakırköy başsavcılığı resen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve 14 Şubat’ta hastanenin anjiyografi ünitesi mühürlenmişti.

Soruşturma kapsamında hastayla pazarlık yaptığı öne sürülen muhasebeci H.Y. 18 Şubat’ta tutuklanmıştı.