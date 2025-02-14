Ameliyathanede stent pazarlığına soruşturma

İstanbul’da bir özel hastanede ameliyat sırasında hastayla ‘stent pazarlığı’ görüntülerine soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Söz konusu hastanede bir yetkilinin, acil müdahale alan hastaya stent fiyatlarını sıraladığı ve ‘pazarlık’ yaptığı görüntüler dün sosyal medyada tepki çekmişti.

Bakırköy başsavcılığı olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlattı.

Bugün, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastanenin anjiyografi ünitesini mühürlemişti.

Bakanlığın pazarlık görüntüleriyle ilgili açıklaması şöyleydi:

“İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşımıza anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntüler hepimizi üzmüştür.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez.

Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir.”

Ayrıca il sağlık müdürü de hastanın kamu hastanesinde başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurmuştu.