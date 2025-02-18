Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul’da özel Aile Hastanesi’nde ameliyat sırasında hastayla ‘stent pazarlığı’ yapan muhasebeci tutuklandı.

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Söz konusu hastanede bir yetkilinin, acil müdahale alan hastaya stent fiyatlarını sıraladığı ve ‘pazarlık’ yaptığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.

Bakırköy başsavcılığı olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve 14 Şubat’ta İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de hastanenin anjiyografi ünitesini mühürlemişti.

Soruşturma kapsamında hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. bugün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen H.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı.

Öte yandan H.Y.’nin işine son verildiği öğrenildi.