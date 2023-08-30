Amcasının tabancayla vurduğu altı yaşındaki çocuk öldü

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün bir kişinin öldüğü olayda yaralanan 5 kişi arasında bulunan altı yaşındaki kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, Kışla Mahallesi’nde dün aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y’nin (29) tabancayla vurarak ağır yaraladığı yeğeni Y.Y. tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Böylelikle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Olayın ardından aynı silahla yaşamına son vermek isteyen B.Y. ile yaraladığı dokuz yaşındaki yeğeni E.Y’nin hayati tehlikesinin sürdüğü, annesi H.Y. ve yengesi E.Y’ninse durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Kışla Mahallesi’nde, dün aile arasında yenilen yemek sırasında B.Y, henüz belirlenemeyen sebeple ağabeyi H.Y, annesi H.Y, yengesi E.Y. ve yeğenleri E.Y. ile Y.Y’yi tabancayla yaralamıştı.

B.Y. daha sonra aynı silahla yaşamına son vermek istemişti. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Saldırganın ağabeyi H.Y. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.