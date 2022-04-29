Altılı masa kulisi: Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Akşener açıklayabilir

CHP’li kaynaklar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adayı olup olmayacağının Kurban Bayramı’nda açıklanacağını söyledi.

Bila, halktv.com.tr’deki köşesinde “Kılıçdaroğlu adaylığını açıklar mı” sorusunun CHP kurmaylarına en çok sorulan soruların başında geldiğini yazdı.

CHP’lilere bu soruyu sorduğunu söyleyen Bila, Kılıçdaroğlu’nun, ‘adayın altı lider tarafından belirleneceğini’ söyledikten sonra böyle bir açıklama yapmayacağı cevabını aldığını belirtti.

Buna göre CHP lideri diğer, beş lider de böyle bir karara varırsa, açıklamanın bu liderler veya bu liderlerden biri tarafından yapılmasını tercih ediyor.

CHP’li kaynaklar, “Peki böyle bir açıklamayı beş liderden hangisi yapar” sorusuna yanıt olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i işaret etti. CHP’liler ‘siyasi nezaket gereği’ Akşener açıklaması gerektiğini düşünüyor.

Kaynakların, “Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı ne zaman açıklanır” sorusunun ortak yanıtıysa “Kurban Bayramı’nı beklemek lazım” oldu.

Diken’e konuşan CHP’lilerin aktardığına göre Kılıçdaroğlu’nun mesajlarına dair partideki genel kanı ortak adaylık konusunda genel başkanlarının adaylığının kesinleşmeye yakın olduğu. ‘Altılı masa’nın bildirisiyle Kılıçdaroğlu’nun tarif edildiğini, CHP liderinin dünkü çıkışıyla da bunu doğruladığı düşünülüyor.