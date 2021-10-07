Altı yaşında çevre ödülü aldı

Britanya’da, altı yaşındaki bir çocuğa iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yaptığı çalışmaları nedeniyle başbakan tarafından ödül verildi.

Fotoğraf: BBC

Nottinghamshire bölgesinde yaşayan Aleesha, Britanya’da başbakanlık tarafından her gün, yaşadıkları çevrede değişime neden olan isimlere verilen ‘Points of Light’ ödülüne layık görüldü.

Küçük kızın yüzlerce firma ve tanınmış isme mektup yazarak çevre konusunda harekete geçmelerini istediği, ormanların yok olmasıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Cool Earth için 3 bin sterlin (36 bin 175 lira) bağış topladığı belirtildi. Cool Earth’ün genç elçilerinden Aleesha, ayrıca, okulunda öğrencilerin çöp toplama, ağaç dikme gibi faaliyetler yürüttüğü bir iklim değişikliği kulübü kurdu.

2014 yılından beri verilen ödülü alan 1755’inci kişi Aleesha, “Böyle bir ödül alacağım hiç aklıma gelmezdi. İklim değişikliği gerçekten çok önemli bir sorun ve bu konuda farkındalık yaratmanın sorunun çözülmesine yardımcı olacağını umuyorum” dedi.

Aleesha’nın anne ve babası Kiran ve Pooja, kızlarıyla bu kadar küçük yaşta yaptığı şeyler nedeniyle gurur duyduklarını ve kendilerine ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Çevreci öğrenci, yaz aylarında scooter’ıyla 80 kilometre yolculuk yaparak bağış toplamış, Kraliçe 2’nci Elizabeth ve yayıncı ve doğa tarihçisi David Attenborough’dan destek almıştı.