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Yaramazlara biraz batar!

Altı muhalefet partisi ‘seçim güvenliği’ için tekrar bir araya gelecek

Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışan altı muhalefet partisinin temsilcileri, Meclis’te bir kez daha toplandı. Toplantıda, daha önce üzerinde uzlaşmaya varılan metnin redaksiyonun yapıldığı öğrenildi. Altı muhalefet partisinin hukuk kurmaylarının, seçim güvenliğini konuşmak için tekrar bir araya gelmesi bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu’ndan oluşan ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyonu’, bugün Meclis’Te tekrar bir araya geldi.


ANKA’dan Burcu Kahriman’ın aktardığına göre çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak metin, partilerin genel başkanlarına sunulacak.

Siyasi partilerin hukuk kurmayları toplantıdan önce kısa değerlendirmeler yaptı.

İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını 6 parti olarak bugün sonlandırıyoruz. Parti genel başkanlarımıza vereceğiz” diye konuştu.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, “Yapmış olduğumuz bu çalışmanın inşallah seçimden sonra milletin beklediği doğrultuda yasallaşması dileğiyle toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün de “Türkiye’nin özlediği bir çalışma oldu, güzel bir çalışma oldu. Uyum içerisinde ortaya güzel bir metin çıkardık” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ise şunları söyledi: “Ülkemiz için, Türkiye için, demokrasi için birlikte çalıştık. Bu aslında çok önemli bir iş birliği Türkiye’nin geleceği için de. Çünkü Türkiye’nin yeni bir sisteme, yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Kutuplaşma girdabından çıkmaya ihtiyacımız var. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu da, şöyle konuştu: “Ortak hedefimiz, yola çıkarken Türkiye’nin mutlu yarınlarını inşa etmekti. Bu doğrultuda gerçekten çok yapıcı bir çalışma ortaya koyduk. Aylardır çalışıyoruz. İnşallah bu çalışma havası, çalışma iklimi, mutabakat kültürü, uzlaşma kültürü Türkiye’nin yarınları için hayırlı olacaktır.”

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