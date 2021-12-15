Altı muhalefet partisi üç konuda anlaştı

Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalışan altı muhalefet partisi, üç konuda daha anlaştı.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yetkilileri, parlamenter sisteme dönebilmek için toplantı yapıyordu. Toplantı serisi dün sona erdi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre dünkü toplantıda partiler Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kaldırılması, Siyasi Etik Yasası çıkarılması ve ekonomi kurullarının düzenlenmesi konusunda uzlaştı.

1980 darbesinden sonra kurulan YÖK’ün kaldırılmasıyla üniversitelere idari, akademik ve mali özerklik öngörülüyor, üniversiteler arasında koordinasyonu sağlamak için ise yeni bir kurul kurulması öneriliyor.

Bu çerçevede, rektörler üniversitenin akademisyenleri tarafından seçilecek.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığını esas alan muhalefet, ekonomi alanında faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu gibi üst kurulların ‘siyasi baskıdan arındırılacak şekilde’ yapılandırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Mal beyanı verilecek

Son toplantıda, Siyasi Etik Yasası çıkarılmasında da uzlaşma sağlandı. Buna göre milletvekili, üst düzey kamu görevlileri, bakanların iki yılda bir mal beyanında bulunması ilkesi benimsenirken, siyasetçilerin yetkilerini kayırmacılık amacıyla kullanamayacağı öngörüldü.

Uzlaşmaya göre siyasetçiler pahalı hediye alamayacak, asgari ücretin onda birinden fazla değeri olan hediyelerin beyanı zorunlu olacak.

TBMM’de kurulacak komisyon, siyasetçiler ile üst düzey kamu görevlileri için doğrudan veya şikayet üzerine inceleme yapabilecek.