Altı aydır maaşını alamayan madenciler eylemde: Ayakkabı alamıyorum, ayaklarım su içinde

Tekirdağ’da altı aydır maaşlarını alamayan madenciler eylem yaptı. Şirkete bir hafta süre veren madenciler, maaşlarının ödenmemesi durumunda işletme önünde kesintisiz bekleyiş başlatacak.

Fotoğraf: Diken

Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticileri Tekirdağ’a giderek Malkara Vero Madeni’nde maaşlarını alamayan işçilerle beraber eylem yaptı.

İki saat boyunca maden işletmesinin önünü kapatan sendika yöneticileri ve madenciler, Vero yetkilileriyle görüşme talep etti. Madencilerden oluşan heyet, yetkililere paralarının ödenmesi için bir hafta süre verdi. Eğer bu süre zarfında madencilerin hakları ödenmezse kesintisiz bekleyiş sürdürülecek.

‘İşçiler yoksulluk ve çaresizlik içinde’

Örgütlenme uzmanı Başaran Aksu eylemde şöyle konuştu: “Patronlar işçinin emeğine çöküp buradan servet biriktiriyor. İşçinin maaşlarını ödemeyip ‘Bugün git, yarın gel’ diyorlar. Dolayısıyla işçiler yoksulluk ve çaresizlik içerisinde başvuracak yer arıyor. Gidecek kapısı yok. Kime gitse kapılar kapanıyor.”

Bir madenci ayakkabılarını çıkararak şunları söyledi: “Çekin, ayaklarım su içinde. Ayağıma ayakkabı alamıyorum. Utansınlar.”

Başka bir madenci “Çocuklarımızın istediklerini alamıyoruz. Altı aydır bizi maaşsız bıraktılar”, bir diğeri ise “Maaşlarımızı ve haklarımız istiyoruz. Biz okumadık ama çocuklarımızı okutmak istiyoruz” dedi.

‘İki gün tatil lütuf değil, haktır’

Bu, Trakya madenlerinde ilk örgütlü işçi eylemi olarak kayıtlara geçti. Bağımsız Maden İş şu değerlendirmede bulundu: “Sendikamızın örgütlenme faaliyetlerinden çekinen bazı işletmeler bunca yıldır yasa gereği uygulamaları gereken haftada iki gün tatil hakkını uygulamaya sokmak zorunda kaldılar. Trakyadaki çoğu işletmede yasadışı bir şekilde tek gün tatil uygulanıyordu. Tatil hakkını iki güne çıkarmak lütuf değil haktır. Geriye dönük tatil yerine çalışma yaptırılan günlerin ücretlerini derhal maden işçilerine ödenmesi zorunludur. Alın terimizle kazandığımız maaşlarımızı ve tazminatlarımızı alıncaya kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Mutlaka kazanacağız!”