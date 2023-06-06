Almanya’nın Türkiye’ye gönderdiği çöp miktarı biraz azaldı

Almanya’nın Türkiye’ye ihraç ettiği plastik atık miktarı 2021’e göre düşerek, 92 bin 400 ton olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Greenpeace Akdeniz



DW Türkçe’nin Federal İstatistik Dairesi’nden aktardığına göre 2022’de Türkiye’ye gönderilen plastik atıkların miktarı 92 bin 400 ton olarak ölçüldü. 2021’de bu rakam 107 bin 600 ton olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’nin en fazla plastik atık ihraç edilen ülkeler sıralamasındaki yeriyse değişmedi.

2022’de Almanya’nın en çok plastik atık gönderdiği ülke 153 bin 300 tonla yine Hollanda olurken ikinci sıradaki Türkiye’nin ardından üçüncü sırada 81 bin 800 tonla Polonya bulunuyor. Almanya 2021’de Hollanda’ya 155 bin 800 ton plastik atık ihraç etmişti.