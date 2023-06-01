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Almanya’dan Türkiye’ye İsveç çağrısı: Sözünüzü tutun

Almanya, Türkiye’den, İsveç’in NATO üyeliğine bir an önce onay vermesini istedi.

Fotoğraf: AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’a, İsveç’in NATO üyeliğine hızlı bir şekilde onay verilmesi çağrısında bulundu.


DW Türkçe’nin haberine göre NATO dışişleri bakanları toplantısına katıldığı Norveç’in başkenti Oslo’da gündeme ilişkin konuşan Baerbock, tüm NATO müttefiklerinin Finlandiya ve İsveç’e, ittifaka dahil edilmeleri konusunda söz verdiğini hatırlattı.

Böylesi zamanlarda, ‘verilen sözlere güven duyulmasının’ çok önemli olduğunu vurgulayan Baerbock, temmuzda Litvanya’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nde, İsveç’i de ‘nihayet üye olarak ağırlamanın’ büyük önem taşıdığını ifade etti.

İsveç’le birlikte NATO üyeliğine başvuran Finlandiya, 4 Nisan’da 31’inci üye olarak İttifak’a katılmıştı. İsveç’in üyeliğineyse bugüne dek Türkiye’nin yanı sıra Macaristan da henüz onay vermedi.

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