Almanya’dan ‘Erdoğan’a hakaret’ yanıtı: Saygılı olmalıyız

Alman Dışişleri Bakanlığı, Federal Meclis başkan yardımcılarından Wolfgang Kubicki’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘hakaret içerikli’ sözüyle ilgili bir soruya verdiği yanıtta, saygı ilkesini vurguladı.

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Kubicki’nin bir yerel seçim kampanyasındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ‘lağım faresi’ni ifadesini kullanması, Almanya hükümetinin basın toplantısında da gündeme geldi.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülüğü, konuyla ilgili soru üzerine ‘milletvekillerinin münferit ifadeleri’yle ilgili yorum yapamayacaklarını, ancak Dışişleri Bakanlığı olarak ‘diğer ülkelerin temsilcilerine yaklaşımın saygılı olması gerektiği’ görüşünde olduklarını belirterek, “Bunu milletvekillerinden de bekliyoruz” dedi.

Sözcü, hakaret içerikli ifadelerin uluslararası alanda ve Alman Dışişleri Bakanlığının iletişiminde yeri bulunmadığını vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kubicki’nin sözlerini kuvvetli şekilde kınadıklarını bildirmişti: “Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.”