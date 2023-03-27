Almanya’da grev: Toplu ulaşım kullanılamayacak

Almanya’da en büyük iki sendikanın düzenlediği grevler yüzünden toplu ulaşım neredeyse hiçbir şekilde kullanılamayacak.

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BBC’nin haberine göre havalimanları, limanlar, tren yolları, otobüsler ve metroda 24 saat sürecek grev, gecenin ilk saatlerinde başladı.

Sendikalar, üyelerinin yükselen enflasyon dolayısıyla daha fazla ücret almasını talep ediyor.

Bugün düzenlenen grev, ülkede yıllardır gerçekleşen en büyük iş bırakma eylemi.

Üç milyona yakın üyesi olan Verdi ve EVG sendikaları, böylece bugün başlayacak maaş müzakerelerinde işverenler üzerinde baskı yaratmayı amaçlıyor.

Verdi yüzde 10,5 zam isterken EVG’nin talebi yüzde 12.

Ülkenin ulusal tren şirketi olan Deutsche Bahn ise grevi ‘gereksiz ve aşırı’ olarak tanımladı.