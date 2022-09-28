Almanya’da aşırı sağcı AfD’nin genel merkezinde arama

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) genel merkezi arandı.

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Berlin savcılığının açıklamasında, Afd’nin eski sözcüsü Jörg Meuthen ve eski sayman Klaus-Günther Fohrmann hakkında yürütülen iki ön soruşturma kapsamında partinin Berlin’deki genel merkezinde, Baden-Württemberg, Bavyera ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerindeki yedi noktanın arandığı kaydedildi.

AA’nın haberine göre açıklamada, “Aramalar sonucunda belge ve veri taşıyıcıları bulunmuş olup, bunlar halen devam etmekte olan soruşturmalar kapsamında analiz edilmektedir” dendi.

Şüphelilerin sorumlu olduğu 2016, 2017 ve 2018 için AfD tarafından Alman Federal Meclis Başkanlığı’na sunulan hesaplarda Siyasi Partiler Yasası’nın ihlali ve güveni kötüye kullanma şüphesi bulunduğu belirtildi.

AfD sözcüsü Dr. Alice Weidel, savcılığın partilerine gözdağı vermek amacıyla aradığını savundu.