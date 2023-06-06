Almanya, vize işlemlerini kısaltmak için harekete geçti

Alman Dışişleri Bakanlığı, aksayan vize işlemleri için harekete geçti. Bakanlık, Türkiye’deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yaptı.

Almanya vize işlemlerini hızlandırıyor. (AA)

Son aylarda aralarında birçok sanatçı, aydın ve öğrenci Almanya’dan vize alamadığını dile getirmiş, medyada Almanya’nın iltica başvurularının artacağı endişesiyle Türk vatandaşlarına vize vermediği iddiaları gündeme gelmişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından DW Türkçe’ye konuşan Alman yetkililer vize işlemlerinin aksamasında Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekti: “Türkiye’deki dış temsilciliklerimiz nisan sonuna dek çok yoğun biçimde depremlerden etkilenenlerin vize başvurularına odaklandı. Depremzedelerin başvurularına öncelik verilmesi sebebiyle diğer vize başvuruları daha az değerlendirilebilmiş ve bu da tüm kategorilerde bekleme sürelerinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Ancak mayıs başından bu yana diğer vize başvurularının değerlendirilmesine ağırlık verildi ve deprem bölgesi dışındaki başvuru sahiplerine daha fazla randevu verilmeye başlandı.”

Yetkililer, bu aksamaların giderilmesi için de çalışma başlattıklarını kaydetti. Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’deki temsilciliklere ek görevlendirmeler yapıldığını belirtti. Bakanlık bu sayede gelecekte vize randevusu için bekleme süresinin gözle görülür şekilde azalmasının beklendiğini vurguladı.