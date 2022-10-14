Almanya ‘sansür yasası’na karşı Venedik Komisyonu’nun çağrısını hatırlattı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Meclis’te kabul edilen ‘sansür yasası’na ilişkin açıklamasında, Venedik Komisyonu’nun çağrısının dikkate alınmasını istedi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan kamuoyunda ‘sansür Yasası’ olarak bilinen 7418 sayılı Yasa’nın TBMM’de kabul edilmesine ilişkin açıklama geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamada şunlar dendi: “Demokrasimizi canlı tutan, ifade özgürlüğüdür. ‘Dezenformasyona karşı düzenleme’ olarak bilinen Basın Kanunu, Türk gazeteci ve aktivistler arasında sansür konusunda endişelere sebep oldu. Bu sebeple, Venedik Komisyonu bazı net tavsiyelerde bulundu, önemli çağrısı duyulmamış olarak kalmamalı.”

Venedik Komisyonu, yasa henüz görüşme halindeyken teklifin ifade özgürlüğü için tehdit oluşturduğuna, seçimler öncesinde gazeteciliğe daha da zarar verebileceğine dikkat çekmiş ve Meclis’i yasayı kabul etmemeye çağırmıştı.