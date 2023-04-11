Almanya marihuanaya yeşil ışık yaktı

Almanya’da kişisel tüketim amacıyla 25 grama kadar marihuana (esrar) bulundurulması ve üç bitkinin yetiştirilmesi yasal olacak.

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DW Türkçe’nin Alman Redaksiyon Ağı’ndan (RND) aktardığına göre yeni uygulama Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach tarafından yarın Berlin’de marihuananın yasallaştırılmasına yönelik revize edilmiş yasa taslağının tanıtımında duyurulacak.

Marihuananın serbest satışı başlangıçta sadece örnek projeler kapsamında mümkün olacak.

Ayrıca marihuana sosyal kulüpleri olarak anılan derneklerin kurulmasına da izin verileceği belirtildi.

İspanya ve Malta’da halihazırda faal olan söz konusu derneklerin üyeleri kendi yetiştirdikleri esrarı kullanabiliyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) Almanya’da marihuananın yasallaşmasını onaylaması için, başlangıçta planlandığı üzere marihuana ürünleri için genel bir serbest satış izni olmaması gerekiyor.