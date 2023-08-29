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Yaramazlara biraz batar!

Alman hükümeti 7 milyar avroluk vergi indiriminde anlaştı

Almanya’daki koalisyon hükümeti, zayıflayan Alman ekonomisi için ‘Ekonomik Büyüme Fırsatları Yasası’ olarak adlandırılan paket konusunda 4 yıllık anlaşma sağlayarak politikadaki son çıkmazı aştı.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre yasa, ülkede yatırım ve inovasyon için teşvikler oluşturmayı hedefliyor. Yasada, şirketlere iklim dostu yatırımlar yapma konusunda teşvikler planlanırken, araştırmalara ve şirketlere vergi teşvikleri sağlanması öngörülüyor. Toplamdaysa 7 milyar avroluk kurumlar vergisi indirimi düşünülüyor.


Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomilerin yüksek faiz oranları ve zayıf ihracat gibi zorlu koşullarla çevrildiğini belirterek, “Artık Almanya’ya yatırım yapmanın değerli olduğuna dair sinyaller vermeliyiz” ifadesini kullandı.

Alman koalisyon hükümetini oluşturan partiler arasında ekonomik ve sosyal politikalar konusundaki anlaşmazlıkların ekonomiyi olumsuz etkilediği ifade edilirken, söz konusu vergi indirimleri hükümetin farklı partiden iki bakanı arasında tartışmalara neden olmuştu.

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