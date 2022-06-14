ALİKEV’den gözaltılara tepki: Ali İsmail’in adını unutturmamak için çaba gösteren herkesin yanındayız

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Ali İsmail Korkmaz pankartı açtıkları için gözaltına alınan iki öğrenciye desteğini duyurdu.

Fotoğraf: ALİKEV

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, Gezi eylemleri sırasında, 2 Haziran 2013’te uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Üniversitenin 11 Haziran’da yapılan mezuniyet töreninde, “Ali İsmail’i unutmadık” diye yazılı pankartı açmak isteyen iki öğrenci dövülerek gözaltına alınmıştı.

‘Yaşananları kabul etmiyoruz’

Vakfın bugünkü yazılı açıklamasında, ”Gözaltı haberini üzülerek öğrendik” denerek şunlar ifade edildi: ”Ali İsmail’in anısına ve üniversitelilerin ifade özgürlüğüne yapılan şiddetli saldırı, gençlikten yükselen özerk ve demokratik üniversite talebinin haklılığını bir kez daha göstermiştir.

Ali İsmail’in adını yaşatmak, yaşarken hayata geçirmek istediği idealleri gerçekleştirmek için faaliyet gösteren Ali İsmail Korkmaz Vakfı olarak bu yaşananları kabul etmiyoruz. Ali İsmail’in adını unutturmamak için çaba gösteren herkesin yanında olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Tüm gençlerin düşündeki özgür dünyayı destekliyoruz.”