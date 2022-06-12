Ali İsmail Korkmaz pankartı açmak isteyen öğrencilere gözaltı

Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ali İsmail Korkmaz için, “Ali İsmail’i unutmadık” yazılı pankartı açmak isteyen iki öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.

Fotoğraf: ANKA

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, Gezi eylemleri sırasında, 2 Haziran 2013’te uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Pankart açmak isteyen Egehan Deniz Koska ve Alpay Ağaç isimli iki öğrencinin darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay anına ilişkin görüntüler önce Eskişehir’de üniversite öğrencileri tarafından yayınlanan ‘Mevzu‘ isimli derginin sosyal medya hesabında; “Bugün Anadolu Üniversitesi’nin mezuniyet töreni sırasında ‘Ali İsmail’i unutmadık’ yazılı bir pankart açan iki iletişim bilimleri fakültesi öğrencisi güvenlik görevlileri ve sivil polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı” ifadeleri ile paylaşıldı.

Serbest bırakıldılar

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre, Anadolu Üniversitesi özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça salondan çıkartılarak gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyete götürüldü. İfadeleri alınan iki üniversite öğrencisi daha sonra serbest bırakıldı.