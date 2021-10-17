Ali Eyüboğlu: Bir kitap ve filmlere dair sırlar

Sabahattin Çetin’in demiryolculuk ve siyaset yılları bana uzaktı, sinemaya “merhaba” deyince tanışıklığımız başladı.

Çetin, sadece sinemadan tanıdığım biri değil. “Hatırlamak Sinema ve Siyaset Anıları” kitabında da bahsettiği Beyoğlu Spor Kulübü’nde -pandemiye kadar- sıkça karşılaşıp, sohbet ettiğim bir film prodüktörü, film ithalatçısı ve sinema örgütlerinin önde gelen isimlerinden biri.

Çetin’in kitabında geniş yer ayırdığı Tarık Akan, Kemal Sunal, Aytaç Arman, Zeki Ökten, Şerif Gören, Menderes Samancılar sinemadan, hem Çiçek Bar hem de Beyoğlu Spor Kulübü’nden tanıdığım isimler. O yüzden Çetin’in onlar hakkında yazdıkları o isimlerle yaşadıklarımı hatırlattı.

Ali Eyüboğlu’nun yazısı