Ali Erbaş’tan ‘vaizlere’: Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşacaksınız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Aile ve Dini Rehberlik Büroları’nda (ADRB) görev yapacak ‘vaizlere’, “Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş. (AA)

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş’ın konuştuğu seminer İstanbul Anadolu Dini İhtisas Merkezi Konferans Salonu’ndaydı.

Erbaş, seminerin açılışında şöyle konuştu:

“Sizin hedef kitleniz de öncelikli olarak kadınlarımız, kızlarımız, çocuklar. Onlarla ilgili nasıl çalışmalar yapmalıyız? Onların çocuklarını daha iyi yetiştirebilmeleri için, çocuklarına rol model olabilmeleri için neler yapmamız lazım? Sizler aile rehberlik bürolarında sadece bürolara birileri gelsin, problemini anlatsın çözüme kavuşturalım demeyeceksiniz. Gerektiğinde ev ev, kapı kapı dolaşıp insanımızın aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapacaksınız.”

İstismara sessiz kaldı

Hemen hemen her konuda konuşan Ali Erbaş, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesi hakkında sessiz kalmış; bu sessizliği tepkilere neden olmuştu.

Gelen tepkilerin ardından Diyanet’ten, ““İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” açıklaması yapılmış; Erbaş da bunu retweet etmişti.