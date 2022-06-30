Ali Bayramoğlu: Kürt oyları kime?

Kürt seçmenlerin ya da (Kürt meselesini temel siyasi hassasiyet kabul eden önde kesimin) oyları, bu oylar ve HDP arasındaki ilişki önümüzdeki seçimin ana meselelerinden birisi olacak.

Kamuoyu araştırmaları Cumhur ittifakı ile altılı masa etrafında toplanan partilerin toplam oylarını aşağı yukarı denk gösterirken, dengeyi bozan HDP oyları oluyor. Yüzde 11 ila 14 arasında değişen bir oy potansiyeli, HDP’yi seçim sonuçları bakımından belirleyici bir konumda tutuyor.

Buna karşın hem iktidar hem muhalefette genel eğilim peşinden koştukları bu oyları HDP’den ayrı telakki etmek üzerine kurulu. Bu istikamette HDP’ye aldıkları mesafe her geçen gün artıyor.

İktidar cenahına ilişkin söylentiler malum. Erdoğan’ın İmralı’ya yeni vaatlerle, seçim sonrasına uzanacak yeni bir “çözüm” önerisi getirdiği iddia ediliyor. Doğru ya da yanlış, mümkün ya da değil, bilmiyoruz. Ancak iktidarın hedefi ve niyeti belli, Kürt oylarını bölmek, mümkünse kendisine çekmek. Bu istikamette bir tür harekete geçecek.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı