Ali Bayramoğlu: Karanlık politikaları teşhir etmeden temizlik olamaz

Karanlık anların hatırlanması, hatırlatılması, şeffaf hale getirilmesi, sorumlulukların belirlenmesi, ahlaki, siyasi, hukuk yaptırımlarının devreye sokulması, yüzleşmelerin aşamalarını oluşturur.

1990’ların ilk yarısında işlenen suçlar, faili meçhul cinayetler, devlet çeteleri, devlet politikaları; yüzleşme ve hesap sorma mekanizmalarının hala uzağında duruyorlar.

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Peker’in ima ettiği türden hadiseleri bunun için tekrar tekrar yaşıyoruz.

Korkut Adalı cinayetiyle ilgili kimi itirafları bugün hala şüpheyle dinliyoruz, geçiştiriyoruz.

Bunlara değmeden, bunları açığa çıkarmadan, o karanlık politikaları hukuk yoluyla teşhir etmeden yüzleşme, arınma, temizlik elbette olamaz ve olmadı.

Ali Bayramoğlu’nun yazısı