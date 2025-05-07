Alaattin Aktaş: Zeybekci'nin ifadesi ekonomi yönetimine bir gönderme mi?

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Nihat Zeybekci’nin söyleşide dile getirdiği başka önemli detaylar da vardı. Zeybekci enflasyonla mücadele için parasal yönden her şeyin yapıldığını ama bu mücadelenin arz ayağının eksik olduğunu belirtti.

“Faiz yatırım yapılamayacak kadar yüksek ve enflasyonla mücadelenin arz ayağı eksik…”

Ne dersiniz; Nihat Zeybekci’nin bu iki ifadesi ya da çıkışı doğrudan ekonomi yönetimine bir gönderme mi?

Nihat Zeybekci 2004 yılında Denizli Belediye Başkanı olarak AKP çatısı altında siyasete girdi ve belediye başkanlığından sonra da uzun süre Ekonomi Bakanlığı yaptı. Şimdi de partisinin Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

Dolayısıyla Zeybekci’nin ekonomiye ilişkin söyledikleri partide çok önemli bir konumda bulunmayan bir ismin dile getirdiği görüşler gibi okunamaz.

Şu durumda bir kez daha soralım:

“Nihat Zeybekci’nin faizin yüksek olduğu ve enflasyonla mücadele konusunda arz yönlü politikaların eksik kaldığı yönündeki açıklamaları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yönetimine dönük açık birer mesaj mı?”

Alaattin Aktaş’ın yazısı