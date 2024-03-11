Önümüzdeki bir yılın resmi enflasyon tahmininin yüzde 24.7 olduğunu söylesem eminim şaşırırsınız. Resmi tahmin diyorum, çünkü bu oran Merkez Bankası’na ait. Herhangi bir metinde yer almayan bu orana oturup birkaç basit hesap yaparak ulaşmak mümkün. Bu oranı nasıl hesapladığımı anlatacağım.

Peki önümüzdeki bir yılda enflasyon resmi olarak bu düzeyde tahmin edilirken yine Merkez Bankası verilerine göre yüzde 53.25 olan net mevduat faizine niye burun kıvrılıyor?

Tüm sorunumuz bu soruya verilecek yanıtta gizli.

Yüzde 53 faiz tartışma götürmeyecek bir gerçek, bankalar bu faizi veriyor. Ama gerçek olmayan, gerçekleşeceği konusunda büyük kuşku duyulan yüzde 24.7’lik enflasyon. Aksi olsa, yüzde 24.7’ye güvenilse herkes mevduata hücum eder, zaten o faiz de aşağı gelirdi. Böyle bir durumda geçen hafta yoğun olarak yaşandığı gibi kimse ne döviz büfelerinin önünde kuyruk olurdu, ne kuyumcuların önünde…

Alaattin Aktaş’ın yazısı