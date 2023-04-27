Alaattin Aktaş: Hadi gelin döviz tahmini yapalım

Temel soru bu; sahi döviz niye artma yönünde baskı yapıyor?

Merkez Bankası’nın reel efektif döviz kuru endeksine bakıyoruz; Türk parası hiç de öyle değerli değil.

Hatta tam tersine TÜFE bazlı hesaplamaya göre TL çok değersiz bir düzeyde.

Türk parası, ÜFE bazlı endekse göre ise ne değerli, ne değersiz konumda.

Eğer bizim fiyat endekslerimiz doğruyu göstermekten uzaksa böyle bir sonuç çıkabilir. Hem hangi tarihi baz alarak hesaplama yaptığınıza göre de farklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ayrıca Türk parasının reel değerini görmek için yalnızca bu endekse bakmak da yetmez.

Kaldı ki bir de piyasanın gerçeği var.

Sonuçta kağıt üstünde ne yazdığı pek de önemli değil ve kur artışı beklentisi çok baskın. Zaten öyle olmasa geçen yıldan başlayarak dövizi tutma uğruna olmadık kararlar alınır mıydı?

Alaattin Aktaş’ın yazısı