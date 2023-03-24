Alaattin Aktaş: Emekli maaşına zamda kapsam genişler mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halen 5.500 lira olan en düşük emekli maaşının 7.500 liraya çıkarılacağını açıklamasından sonra bir tartışma başladı ve memnuniyetle birlikte hoşnutsuzluk sesleri da dalga dalga yayılıyor. En düşük maaşın artırılacak olması bu maaşla yetinmek durumunda olanların elbette hoşuna gitti ama 7.500 liranın hemen üstünde maaş alanların hiçbir kazancı olmadı.

Şimdi istenen, tüm emekli maaşlarının 5.500’den 7.500’e çıkışta söz konusu olan yüzde 36 oranında artırılması. Tüm maaşlara aynı oran uygulanması yüksek maaşlılar lehine bir durum yaratacağından ve maaşlar arasındaki farkın daha da açılmasına yol açacağından, en azından herkese 2 bin lira zam yapılması. İstenen bu. Köklü bir düzenleme yapmıyor, yapamıyorsanız; bir tarafı düzeltirken bir tarafı da bozarsınız. Şimdi de adeta aynı durum yaşanıyor.

Bütün emeklilere yüzde 36 ya da 2 bin lira zam yapsanız bu sefer de memurlar benzer bir zam talep edecek. Kaldı ki bunu istemek en doğal hakları. Peki hükümet bu maaş artışını yapabilecek mi?

Bilemem! Ama şunu bilirim; seçim anketleri kötü geldiği sürece yeni yeni iyileştirmeler için formül bulunmaya çalışılacak. Bu formüller ya seçimi kazandırır ya da en azından seçimi kazanacaklara bayağı bir yük bırakır.

Zaten en düşük maaş alanlara verilmesi kararlaştırılan 2 bin liralık zammın da durup dururken gündeme geldiğini kimse söyleyemez. Yıllarca sürüncemede kalan ve kesinlikle yapılmayacağı söylenen EYT’nin halledilmesi, gösterge artışı, yılbaşında genel beklenti yüzde 20 dolayında olduğu halde memur ve emeklilere önce yüzde 25, bir gün sonra yüzde 30 artış verilmesi… Bütün bunlar anketlerin sonucu olarak ortaya çıktı.

Dolayısıyla bundan sonraki dönemin adımlarında da temel belirleyici anketler olacak.

Alaattin Aktaş’ın yazısı