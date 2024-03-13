Merkez Bankası önceki gün baz etkisinin ne olduğunu ve verileri nasıl etkilediğini anlatan bir video yayınlamıştı. O videoda vurgulanmak istenen aslında enflasyona etkiydi. Aylık oran gerilemeden, hatta artarken yıllık oranın baz etkisiyle düşebileceğine dikkat çekilmişti.

Merkez Bankası’nın enflasyon için dile getirdikleri dün açıklanan cari işlemler dengesi verilerinde bire bir yaşandı.

Cari açık ocak ayında önceki aya göre arttı, ancak yıllık bazda hızla geriledi. Ocak ayındaki cari açık 2.6 milyar dolar oldu. Aralık ayındaki açık 2.1 milyar dolardı.

Aylık açık ocakta bir önceki aya göre arttığı halde yıllık açıkta çok hızlı bir gerileme yaşandı. Aralık ayında 45.4 milyar dolar olan yıllık açık, ocak ayında 37.5 milyar dolara indi.

Çünkü son on iki ayın toplamını gösteren yıllıklandırılmış cari açıktan geçen yılın ocak ayındaki 10.4 milyar dolarlık şimdiye kadarki aylık bazda kaydedilmiş en yüksek açık çıkmış, onun yerine bu ocak ayındaki 2.6 milyar dolar girmişti.

Yani aylık açık bir önceki aya göre artarken, yıllık açık hızla gerilemiş oldu. Böylece baz etkisinin ne olduğunu bir kez daha gördük.

Alaattin Aktaş’ın yazısı