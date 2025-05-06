Alaattin Aktaş: 19 Mart sürecinin enflasyon yönüyle etkisi henüz pek hissedilmedi

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Enflasyonun Merkez Bankası’nın tahmin aralığında kalabileceğini söylemenin gerçekçi bir tarafı olmadığı açık. Ama siyaset aksini söylemeye izin vermiyor işte…

Peki, yıl sonundaki gerçekleşme ne olabilir, ona bakalım… Yılın son sekiz ayı toplamında yüzde 20’nin altında bir oranda kalınması çok zor görünüyor. Zaten yüzde 20’lik bir artışta yıllık oran yüzde 36 olur.

19 Mart sürecinin enflasyon yönüyle etkisi henüz pek hissedilmedi. Normal bir enflasyon hesaplamasıyla bu etkiler önümüzdeki aylarda ortaya çıkar. Dolayısıyla Türkiye’nin olağan gidişatında bile son sekiz ayda yüzde 20’ye yakın bir enflasyon beklenirken 19 Mart’ın etkisiyle bu oran daha da yukarıda oluşabilir. Kaldı ki biraz önce belirttim, yüzde 20 bile yıl sonu için yüzde 36’lık bir gerçekleşme demektir.

Alaattin Aktaş’ın yazısı