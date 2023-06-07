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Yaramazlara biraz batar!

Al Pacino sessizliğini bozdu

Dördüncü çocuğunu kucağına almayı bekleyen 83 yaşındaki Al Pacino, sessizliğini ilk kez bozarak bu duygunun ‘çok özel’ olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: Dailymail

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenilmişti.


Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ ileri sürülürken, hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği ve DNA testi talep ettiği belirtilmişti. 

Dailymail‘in aktardığına göre Pacino, kız arkadaşının hamileliğiyle ilgili sessizliğini ilk kez geçen gün Los Angeles’ta yürüyüşe çıktığı sırada bozdu.

Yeniden baba olacağı için heyecanlı olduğunu belirten Pacino, dördüncü çocuğunun ‘çok özel’ olduğunun altını çizdi: “Bir sürü çocuğum var. Ama bu zamanda dünyaya gelmesi gerçekten çok özel.”

Pacino, kız arkadaşının hamileliğine üzüldüğü yönündeki iddiaları da yalanladı.

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