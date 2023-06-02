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Yaramazlara biraz batar!

83 yaşında babalığa hazırlanan Al Pacino, DNA testi istemiş

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan 83 yaşındaki oyuncu Al Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ için DNA testi istediği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

Oscar ödüllü Robert de Niro‘nun geçen ay 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan gelmişti.


Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pacino’nun ‘birini hamile bırakabileceğine inanmayı reddettiği’ ileri sürülürken, hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği ve DNA testi talep ettiği belirtildi. 

Usta oyuncunun ayrıca Alfallah’la ilişkisinin çoktan bittiğine dair yeni iddialar da ortaya atıldı.

TMZ, Pacino’nun ‘bir erkeğin bir kadını hamile bırakmasını engelleyen tıbbi sorunlar nedeniyle’ çocuğun kendisinden olduğuna inanmadığını yazdı.

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