Al Pacino, 83 yaşında bir kez daha baba oluyor

Oscar ödüllü ABD’li oyuncu Al Pacino 83 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Pacino’nun kız arkadaşı Noor Alfallah’ın sekiz aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hollywood’da ‘yaşlı babalar’ın sayısı artıyor. Oscar ödüllü Robert de Niro‘nun geçen ay 79 yaşında yedinci çocuğunu kucağına almasının ardından bir haber de 83 yaşındaki Al Pacino’dan geldi.

Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden, ‘Baba’, ‘Yaralı Yüz’, ‘Şeytan’ın Avukatı’, ‘Köstebek’, ‘Venedik Taciri’ gibi kült filmlerin yıldızı Al Pacino, dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

TMZ‘nin haberine göre Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın bebekleri için geri sayıma başladığı belirtildi. Sekiz aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadın ilk annelik heyecanını yaşıyor.

Pacino ise daha önceki birlikteliklerinden üç çocuğu var.

Beverly D’Angelo’yla birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri bulunan Pacino’nun, Jan Tarrant’la birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

Usta oyuncunun en büyük ve en küçük çocuğu arasında tam 33 yıl fark olacak.