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Yaramazlara biraz batar!

Akşener’den ‘Yangın olur da canlılar yanmaz mı’ diyen Erdoğan’a: Yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘canlılar’ açıklamasına tepki gösterdi: “Yazıklar olsun!”

Fotoğraf: AA, Reuters

Özellikle Türkiye’nin güneybatısını etkisini alan yangınlar devam ediyor. Şu ana kadar sekiz kişi hayatını kaybederken devam eden yangın sayısı 15.


A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan, şunları söylemişti: “Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar, dinliyorum. ‘Canlılar şöyle yandı böyle yandı.’ Eyvallah, ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Tamam da ondan sonra ne yapacağız? Hemen tedbirlerimizi aldık, dedik: Bütün bu canlıların hemen defnini yapın ardından da bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız.”

Twitter hesabı üzerinden “Vicdanınıza sesleniyorum” diye yazan İYİ Parti lideri, şunları kaydetti: “Allah aşkına, böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda, böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi?”

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