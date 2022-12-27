Akşener ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya gelecek

‘Altılı masa’ liderlerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Ankara’da bir araya gelecek.

Görüşmenin saati henüz açıklanmazken, iki liderin Saraçhane mitingi sonrası çıkan tartışmaları ele alması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelecek.

Ne olmuştu?

Aralık başında Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İBB başkanı İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

Ardından İmamoğlu’na kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verildi. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başladı.

Bunun ardından ‘altılı masanın adayı kim olacak’ tartışması başlamıştı. Akşener’in destek için gittiği Saraçhane mitinginde İmamoğlu’nu işaret ettiği iddia edilirken, CHP’den “İç işlerine karışılmamalı“ açıklamaları gelmişti. Akşener ise FOX TV’de katıldığı programda İmamoğlu’nun ittifakın belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek, Saraçhane tavrının temelinde bunun yattığını söylemişti. Bu gelişmeler ‘altılı masa’da sorun olup olmadığına dair soru işaretleri doğurmuş, iki liderin neden bir araya gelmediği sorgulanmıştı.