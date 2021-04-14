Akşener: Libya’ya 150 bin aşı gönderip caka satmaya utanmıyor musun?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Ramazan için açıkladığı yeni tedbirleri ve Libya’ya aşı gönderilmesini eleştirdi.

Fotoğraf: AA

Meclis’teki grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri, salgının başından beri önerilerde bulunduğunu ancak bunların ‘bir kulaktan girip diğerinden çıktığını’ ifade etti.

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Akşener, ‘işi ciddiye alıp önlemleri sıkılaştırmalarını beklerken’, lebalep kongreler yapıp virüse davetiye çıkarıldığını, bunu sonucunda Türkiye’nin en çok vaka görülen ülkesi olduğunu dile getirdi.

“Biz bu tabloyu hak etmedik” diyen İYİ Parti lideri, diğer ülkeler normale dönerken Türkiye’nin en kötü dönemini yaşadığını kaydetti.

‘İktidarın eseri’

Akşener şöyle devam etti: “Bu tablo milletimizin değil, iktidarın eseridir. Bu kürsüden, daha önce de Bilim Kurulu’na seslenip, uyarmıştım; ‘Ya çıkın gerçekleri anlatın, ya da sizi susturuyorlarsa istifa edin’ demiştim. Bilim Kurulu, pazartesi günü yine toplandı. Bilimin ışığında, neler yapılması gerektiğini, sağlık bakanına anlattılar.

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‘Sen doktor musun?’

Peki sonra ne oldu? Bilim Kurulu’nun çözüm planı, bir tavsiye muamelesi gördü, kaybedecek tek bir saatimizin bile olmadığı bir zamanda, 24 saat daha heba edildi. Neden? Sayın Erdoğan inceleyip karar verecekmiş… Hangi bilgiyle, hangi birikimle belli değil. Kardeşim; sen doktor musun? Sen enfeksiyon uzmanı mısın? Böylesine uzmanlık isteyen bir konuda, kararı niye sen veriyorsun? Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun? Bu nasıl bir hırs? Bu nasıl bir nobranlık? Bu nasıl bir sorumsuzluk? Böyle ciddiyetsizlik olmaz. Böyle devlet yönetilmez.”

Libya eleştirisi

Sayın Erdoğan; ülkeler birer birer Türkiye’ye uçuşları durduruyor. Türkiye’nin en önemli gelir kaynağı olan turizm sezonu yaklaşırken, milyonlarca çalışanın ekmeğiyle oynadın, mutlu musun? Vatandaşlarımız hastanelerde yatak bulamıyor, mutlu musun? Milletimiz aşı beklerken, Libya’ya 150 bin aşı gönderip, caka satmaya utanmıyor musun? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsun?”