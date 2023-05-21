Akşener, ‘Konca Kuriş’i hatırlattı: En çok AKP’li kadınların üzerlerine düşeni yapması gerekiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HÜDA-PAR’ın dört vekilinin AKP listelerinden meclise girmesine en çok AKP’li kadınların ses çıkarması gerektiğini söyleyerek “Aksi takdirde yarın yaşam alanı bulamayacaksınız” dedi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Bakırköy’deki Yeşilköy Mahallesi’ni ziyaret eden Akşener, burada esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

ANKA‘nın aktardığına göre Akşener, gazetecilerin HÜDA-PAR ve Hizbullah ile ilgili sorusu üzerine şunları söyledi:

“HÜDA-PAR; Cumhuriyet’i, Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmayı talep ediyor. Kadını sahiplendirmekten bahsediyorlar. Hayvan mıyız biz? Bütün bunların normal hâle geleceği bir Türkiye’den kaçınmak için, bütün seçmenlerimize söylüyorum, bakın iki buçuk milyon seçmenin Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermesi lazım. Bunun için özellikle her bir kadının, her bir genç erkeğin çalışması lazım. Aksi takdirde yarın yaşam alanı bulamayacaksınız.

Onun için de oy vereceğiz ve bu sistemin değişmesi için gayret göstereceğiz. Bize bütün bir seçim boyunca ‘PKK’lı’ dendi. 50 bin tane iftira atıldı ama buna karşı dört HÜDA PAR’lı girdi Meclis’e. Yarının Türkiye’sinde başı açık, başı kapalı, genç veya yaşlı kadınların ne hâle dönüşeceğinin bir göstergesidir. Yani bu baştayken önüne geçmek lazım. Çok daha azken önüne geçmek lazım. Bu yaygın hâle gelir.”

Akşener, 1999 yılında Hizbullah tarafından kaçırılıp domuz bağıyla işkence edilerek öldürülen Müslüman feminist yazar Konca Kuriş’i hatırlatarak, AKP’li kadınlara seslendi:

“Herkes Konca Kuriş’i hatırlamalı. Konca Kuriş, tam tesettürlü bir kadındı. Gençler hatırlamayabilir, domuz bağıyla öldürüldü. Beş çocuk annesi bir kadındı. Niçin öldürüldü? Hizbullah tarafından öldürüldü. Hizbullah ve PKK’ya ‘Terör örgütü diyemem’ diyen bir mantık var. Onun için de kadınlar, en fazla da AK Partili kadınların üzerlerine düşeni yapması gerekiyor ki bu manyaklıktan kurtulalım.”