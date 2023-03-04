Akşener, Kılıçdaroğlu’na ‘Başka isim var mı’ diye sormuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in son altılı masa toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na kendisi ve CHP’li beleriyi başkanılı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dışında ‘başka önerisi’ bulunup bulanmadığını sormuş.
Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz edip altılı masayı terk ederek Mansur ve İmamoğlu’na çağrıda bulanmasının ardından tartışmalar sürüyor.
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Habertürk yayınına ‘mesaj göndererek’, Akşener’in ‘farklı isim’ önerisini şöyle aktardı: “Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu’na ‘İstediğiniz başka isim varsa ayrı ayrı tercih ettiğiniz firmalara anket yaptıralım, kim birinci çıkarsa onu aday yapalım’ dedi.”
İmamoğlu, Yavaş ve CHP’li sekiz büyükşehir belediye başkanı, Kılıçdaroğlu’na destek açıklamıştı.