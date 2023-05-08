Akşener: İki parti olarak 301 vekili yakalayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifak ortağı CHP’yle birlikte Meclis’te 301 vekil çoğunluğunu sağlayacaklarını söyledi.

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Millet ittifakı altı partiden oluşsa da DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime CHP listelerinden giriyor.

HaberTürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Akşener, şunları dedi:

*Bana ‘Başbakan Meral’ diyorlar. Ben Başbakan olmak istediğimi iki yıl evvel ifade etmiştim. Başbakan olabilmek için birinci parti olmanız gerekiyor. Meclis’te belli milletvekili sayısına erişmeniz gerekiyor. CHP içinde dört siyasi parti ile beraber Meclis’e giriyoruz.

*360 olması gerekiyor ki, referanduma götürsün. Biz de kendi logomuzla giriyoruz. Bu iki siyasi partinin 301 geçen milletvekili sayısıyla alırsa kazanmış oluyorsunuz. Biz 301’i yakalayacağız iki parti olarak. Üstünü de AK Parti’yle beraber jet hızıyla parlamenter sisteme geçeriz, bakın göreceksiniz.