Akşam Postası / 30 Ocak 2024

Can Atalay’ın vekilliği düşürüldü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin verdiği karar TBMM Genel Kurulu’nda okunarak Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

Tunç Soyer: Aday gösterilmeyeceğim, MYK toplantısından beş dakika önce tebliğ edildi

Yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, partisi CHP’ye tepki gösterdi.

Merkez Bankası’ndan TL mevduatı destekleyici adım

Merkez Bankası (MB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni bir adım attı.

TÜRK-İŞ hesapladı: Açlık sınırı, asgari ücretten iki bin lira az

TÜRK-İŞ, ocak ayında dört kişilik aile için açlık sınırını 15 bin 48 lira, yoksulluk sınırını 49 bin 19 lira olarak hesapladı.

Resmi yoksulluk oranı yüzde 13,9

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre (TÜİK) göre yoksulluk oranı 2023’te 0,5 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi.

TÜİK’e göre ekonomiye güven yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ekonomik güven endeksi ocakta 99,4’e çıktı.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, görünümünü koruyor.

İYİ Parti seçim afişinde CHP’yi de hedef aldı

İYİ Parti, yerel seçim için hazırladığı afişlerde CHP’yi de hedef aldı.

Türkiye yolsuzlukla mücadelede yine sınıfta kaldı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2023 Yolsuzluk Algı Endeksini (CPI) açıkladı. Türkiye endekste 100 üzerinden 34 puan alarak son 10 yılda yüzde 11 geriledi.

Motorine zam

Motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi.

Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri bulundu

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırıda kullanılan silahlardan biri ormanlık alanda bulundu.

Trump’ın vergi kayıtlarını medyaya sızdıran kişiye 5 yıl hapis cezası

Eski ABD başkanı Donald Trump’a ait vergi kayıtlarını basına sızdıran eski ABD Vergi Dairesi taşeronu Charles Littlejohn’a, gelir vergisi beyannamelerini yetkisiz olarak ifşa etmekten 5 yıl hapis cezası verildi.