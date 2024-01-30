Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti seçim afişinde CHP’yi de hedef aldı

İYİ Parti, yerel seçim için hazırladığı afişlerde CHP’yi de hedef aldı.

Fotoğraf: AA

Millet ittifakından ayrılan İYİ Parti seçim kampanyasını başlattı.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de paylaştığı ‘Mecbur değilsin’ sloganı eşliğindeki ifadeler bir yandan AKP’ye bir yandan CHP’ye yönelik.

İYİ Parti’nin, asılmasına belediyenin engel olduğunu ileri sürdüğü kampanya afişlerindeki o ifadelerden bazıları şöyle:

*Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değilsin.

*Tek adam baskısına da eş başkan kavgasına da mecbur değilsin.

*Yandaş medyaya da yoldaş medyaya da mecbur değilsin.

*Hain diyene de cahil diyene de mecbur değilsin.

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