Hacer Foggo CHP’ye sitem etti

Belediye başkanı adayı yapılmayan Hacer Foggo CHP yönetimine sitem etti.

Hacer Foggo.

Bir süre CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi koordinatörlüğünü yürüten Foggo, Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili adaylığına başvurmuş ancak CHP, ilk etapta Foggo’yu listeye almamıştı. Tepkiler üzerine Foggo İzmir 2’nci bölge 8’nci sıradan aday gösterilmişti ama CHP’nin bu bölgeden sekiz milletvekili çıkarması çok zordu. Nitekim, Foggo seçilemedi.

Foggo’nun yerel seçimlerde İzmir’in ilçe belediyelerinin birinden aday gösterilmesi bekleniyordu ama aday gösterilmedi. Bu durum sosyal medyada yoğun biçimde eleştirildi.

Hacer Foggo sessizliğini bozarak sitem etti.

Foggo, Twitter hesabından şunları dedi: “Siz beni sığdıramadınız CHP’ye oysa ben sığınılacak bir liman değil, talana, yoksulluğa karşı mücadele edecek kamusal bir alan için aday oldum. Şimdi yine ülkenin her yanındaki o girilemeyen evler, o sokaklar beni bekler.”