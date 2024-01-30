Türkiye yolsuzlukla mücadelede yine sınıfta kaldı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 2023 Yolsuzluk Algı Endeksini (CPI) açıkladı. Türkiye endekste 100 üzerinden 34 puan alarak son 10 yılda yüzde 11 geriledi.

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Yolsuzlukla mücadele alanında çalışmalarıyla bilinen CPI, ‘en temiz’ ülkeyi 100 skoruyla değerlendiriyor.

100 üzerinden 34 alan Türkiye, 180 ülke arasında 115’inci sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı da 2014’e göre yüzde 11, 2018’e göre yüzde 7 geriledi.

DW Türkçe‘nin rapordan aktardığına göre Türkiye’nin de yer aldığı Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ortalama skor 35’e kadar düştü. Bu bölge için raporda ‘hukukun üstünlüğünde işlevsizlik, artan otoriterleşme ve sistematik yolsuzluğun etkili olduğu’ belirtildi.

Raporda bölgede son 10 yılda skorunu iyileştiren beş ülke var. Gerileyense üç ülke var. Türkiye bu üç ülkeden biri. Diğer ikisiyse, 35 puana gerileyen Bosna-Hersek ve 18 puanla Türkmenistan.

Danimarka, 90’lık skorla ilk sıradaki yerini korurken Danimarka’yı 87 ve 85’lik skorla Finlandiya ve Yeni Zelanda izledi. Son sırada ise 11’lik skorla Somali yer aldı. Somali’yi 13’er puanla Venezuela ve Suriye izledi.

‘Yargı ve polise yandaşlar yerleştiriliyor’

Üst düzey yolsuzluklara dikkat çekilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Bazı hükümetler yargı sistemini muhalefeti ve diğer eleştirel sesleri bastırmak için suistimal ediyor. Bu rejimler genelde polis güçlerini, savcıları, yargı mensuplarını kendi yandaşlarından tayin etmekte ve onları kendilerine karşı sesini yükseltenleri susturmak, dezavantaja uğratmak ve hapse atmak için kullanıyor.”