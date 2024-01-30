İddia: ABD Türkiye’ye F-16 satışı için ‘Yunan adaları üzerinde uçmama’ şartı koştu

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üzerindeki uçuşlarda kullanmama şartı getirdiği ileri sürüldü.

Fotoğraf: AA

ABD yönetimi Türkiye’nin İsveç kararı sonrası F-16 satışını onaylamıştı. Son kararı Kongre verecek.

Yunan Kathimerini gazetesi, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın söz konusu şartı, Temsilciler Meclisi ve Senato’nun ilgili dört komitesine içeriği gizli tutulacak bir mektupla bildirdiğini yazdı.

Euronews Türkçe’nin Kathimerini’den aktardığına göre mektupta, bu koşulun ihlal edilmesi durumunda Dışişleri Bakanlığı’nın sorunu çözmek için inisiyatif almayı taahhüt ettiği ve sorun hala çözülmezse F-16 programının sonlandırılacağı belirtildi.

Haberde benzer bir gelişmenin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi satın alması sırasında da ortaya çıktığı ve Türkiye’nin, ortak geliştirici ülke olduğu F-35 programından çıkarıldığı belirtildi.