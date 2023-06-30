Akşam Postası / 30 Haziran 2023

CHP’li Erdoğan Toprak: Dayatmayla ‘değişim’ diyenler DSP örneğine iyi baksın

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, partisindeki ‘değişim’ tartışmalarını Diken’e değerlendirdi: “Dayatmayla değişim diyenler yakın zamandaki DSP örneğine iyi baksın.”

Polonya’dan AB’ye sığınmacı tepkisi: Türkiye’ye verilen yardım bize yapılmıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği’nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek verdiğini belirtti.

Ekonomist Yeşilada: Dövizde sorun, kışın yeniden başlar

Ekonomist Atilla Yeşilada, yaz aylarında döviz girişi nedeniyle dolar/TL’nin 28’in üzerine çıkmayacağını ancak kışın sorunun yeniden başlayacağını söyledi.

Dünyaca ünlü isimlerden Nudem Durak için çağrı: Adalet yerini bulsun

Dünya çapında yönetmen, yazar ve müzisyenler, imzaladıkları ortak metinle 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Kürt sanatçı Nudem Durak’ın serbest bırakılmasını istedi.