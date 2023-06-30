Dünyaca ünlü isimlerden Nudem Durak için çağrı: Adalet yerini bulsun

Dünya çapında yönetmen, yazar ve müzisyenler, imzaladıkları ortak metinle 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Kürt sanatçı Nudem Durak’ın serbest bırakılmasını istedi.
Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Aralarında yönetmen, yazar ve müzisyenlerin bulunduğu isimler Nudem Durak‘ın serbest bırakılması talebiyle çağrı metnini imzaladı.
Metinde ‘Nudem Durak’ın 2034 yılında serbest kalacağı ve bu cezayı fikirlerinden dolayı aldığı’ belirtilerek şunlar dendi:
“Mahkumlar, seslerini iletmek için yalnızca dış dünyaya sahipler. Adalete bağlı biz sanatçılar ve yazarlar olarak görevimiz, onların sesini ve mesajını duyurmaktır. Pek çok ülkede ‘Nûdem Durak’a Özgürlük’ dayanışma kampanyasıyla sanatçılar, aydınlar, aktivistler ve vatandaşlar genç şarkıcının sesini duyurmayı talep ediyor. Adalet yerini bulsun. Nûdem Durak ‘terörist’ değildir! Nûdem Durak 2034’e kadar cezaevinde kalmamalı! Onun için ve tüm siyasi tutsaklar için adalet!”
İmzacılar şöyle:
Tom Morello – Müzisyen (Rage Against the Machine), ABD
Ken Loach – Yönetmen, Britanya
Juliette Binoche – Oyuncu, Fransa
Bryan Adams – Müzisyen, Kanada
Brian Eno – Müzisyen, Britanya
Arundhati Roy – Yazar, Hindistan
Tunde Adebimpe – Müzisyen (TV on the Radio), ABD
Annie Ernaux – Yazar, Fransa
Serj Tankian – Müzisyen (System of a Down), ABD
Jeanne Balibar – Oyuncu, Fransa
Aslı Erdoğan – Yazar, Türkiye/Almanya
Massive Attack – Müzik grubu, Britanya
Jim Jarmusch – Yönetmen, ABD
Ramin Bahrani – Yönetmen, İran/ABD
Mark Ruffalo – Oyuncu, ABD
Saleh Bakri – Oyuncu, Filistin
Rachida Brakni – Oyuncu, Fransa
Breyten Breytenbach – Yazar, Güney Afrika
Éric Cantona – Oyuncu, Fransa
Carmen Castillo – Yönetmen, Şili/Fransa
Isabel Coixet – Yönetmen, İspanya
Molly Crabapple – Yazar, ABD
Erri De Luca – Yazar, İtalya
Sara Driver – Yönetmen, ABD
Peter Gabriel – Müzisyen, Britanya
Anouk Grinberg – Oyuncu, Fransa
Robert Guédiguian – Yönetmen, Fransa
Annemarie Jacir – Yönetmen, Filistin
Nicolas Jaar – Müzisyen, Şili
Aki Kaurismaki – Yönetmen, Finlandiya
Talib Kweli – Müzisyen, ABD
Paul Laverty – Senarist, Britanya
Miriam Margolyes – Oyuncu, Britanya
Emel Mathlouthi – Müzisyen, Tunus
Sepideh Moafi – Oyuncu, ABD
Thurston Moore – Müzisyen (Sonic Youth), ABD
Charlie Reid – Müzisyen (The Proclaimers), Britanya
Pınar Selek – Yazar, Türkiye/Fransa
Shumona Sinha – Yazar, Hindistan/Fransa
Ahdaf Soueif – Yazar, Mısır
Ece Temelkuran – Yazar, Türkiye
Ana Tijoux – Müzisyen, Şili
Éric Vuillard – Yazar, Fransa
V/Eve Enslere – Yazar, ABD
Alice Walker – Yazar, ABD
PEN Afrikaans – Güney Afrika