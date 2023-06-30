Dünyaca ünlü isimlerden Nudem Durak için çağrı: Adalet yerini bulsun

Dünya çapında yönetmen, yazar ve müzisyenler, imzaladıkları ortak metinle 2015’ten beri Bayburt cezaevinde tutuklu bulunan Kürt sanatçı Nudem Durak’ın serbest bırakılmasını istedi.

Görsel: Youtube

Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Nudem Durak, söylediği Kürtçe şarkılardaki ifadeler gerekçe gösterilerek 2015’te tutuklanıp 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aralarında yönetmen, yazar ve müzisyenlerin bulunduğu isimler Nudem Durak‘ın serbest bırakılması talebiyle çağrı metnini imzaladı.

Metinde ‘Nudem Durak’ın 2034 yılında serbest kalacağı ve bu cezayı fikirlerinden dolayı aldığı’ belirtilerek şunlar dendi:

“Mahkumlar, seslerini iletmek için yalnızca dış dünyaya sahipler. Adalete bağlı biz sanatçılar ve yazarlar olarak görevimiz, onların sesini ve mesajını duyurmaktır. Pek çok ülkede ‘Nûdem Durak’a Özgürlük’ dayanışma kampanyasıyla sanatçılar, aydınlar, aktivistler ve vatandaşlar genç şarkıcının sesini duyurmayı talep ediyor. Adalet yerini bulsun. Nûdem Durak ‘terörist’ değildir! Nûdem Durak 2034’e kadar cezaevinde kalmamalı! Onun için ve tüm siyasi tutsaklar için adalet!”

İmzacılar şöyle:

Tom Morello – Müzisyen (Rage Against the Machine), ABD

Ken Loach – Yönetmen, Britanya

Juliette Binoche – Oyuncu, Fransa

Bryan Adams – Müzisyen, Kanada

Brian Eno – Müzisyen, Britanya

Arundhati Roy – Yazar, Hindistan

Tunde Adebimpe – Müzisyen (TV on the Radio), ABD

Annie Ernaux – Yazar, Fransa

Serj Tankian – Müzisyen (System of a Down), ABD

Jeanne Balibar – Oyuncu, Fransa

Aslı Erdoğan – Yazar, Türkiye/Almanya

Massive Attack – Müzik grubu, Britanya

Jim Jarmusch – Yönetmen, ABD

Ramin Bahrani – Yönetmen, İran/ABD

Mark Ruffalo – Oyuncu, ABD

Saleh Bakri – Oyuncu, Filistin

Rachida Brakni – Oyuncu, Fransa

Breyten Breytenbach – Yazar, Güney Afrika

Éric Cantona – Oyuncu, Fransa

Carmen Castillo – Yönetmen, Şili/Fransa

Isabel Coixet – Yönetmen, İspanya

Molly Crabapple – Yazar, ABD

Erri De Luca – Yazar, İtalya

Sara Driver – Yönetmen, ABD

Peter Gabriel – Müzisyen, Britanya

Anouk Grinberg – Oyuncu, Fransa

Robert Guédiguian – Yönetmen, Fransa

Annemarie Jacir – Yönetmen, Filistin

Nicolas Jaar – Müzisyen, Şili

Aki Kaurismaki – Yönetmen, Finlandiya

Talib Kweli – Müzisyen, ABD

Paul Laverty – Senarist, Britanya

Miriam Margolyes – Oyuncu, Britanya

Emel Mathlouthi – Müzisyen, Tunus

Sepideh Moafi – Oyuncu, ABD

Thurston Moore – Müzisyen (Sonic Youth), ABD

Charlie Reid – Müzisyen (The Proclaimers), Britanya

Pınar Selek – Yazar, Türkiye/Fransa

Shumona Sinha – Yazar, Hindistan/Fransa

Ahdaf Soueif – Yazar, Mısır

Ece Temelkuran – Yazar, Türkiye

Ana Tijoux – Müzisyen, Şili

Éric Vuillard – Yazar, Fransa

V/Eve Enslere – Yazar, ABD

Alice Walker – Yazar, ABD

PEN Afrikaans – Güney Afrika