Polonya’dan AB’ye sığınmacı tepkisi: Türkiye’ye verilen yardım bize yapılmıyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa Birliği’nin göç politikaları konusunda Türkiye gibi ülkelere birliğin içindeki ülkelerden daha çok destek verdiğini belirtti.

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AB göçmen ve sığınmacılarla ilgili olarak birlik üyeleri arasında sorumluluğu paylaşma amacı taşıyan bir anlaşma üzerinde çalışıyor.

Polonya’ysa bu anlaşmaya karşı çıkıyor.

AB’nin göçmenler konusunda kendilerine çok sınırlı yardımda bulunduğunu savunan Varşova hükümeti, anlaşmayı referanduma götürmeyi planlıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Radyo Zet kanalına yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği Komisyonu’nun ya da diğer Avrupa kurumlarının neden bir milyon Suriyeliyi alan Türkiye’ye milyarlarca avro yardımda bulunup, bir milyon Ukraynalı mülteciye kapılarını açan Polonya’ya yardım etmek istemediğini anlayamıyorum” dedi.