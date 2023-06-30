Buldan, büyükşehirler dahil bütün illerde aday çıkaracaklarını duyurdu

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde büyükşehirler dahil bütün illerde aday çıkaracaklarını söyledi.

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2019 yerel seçimlerinde HDP, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde aday çıkarmayarak AKP’nin kaybetmesini sağlamıştı.

HDP, 2023 genel seçimlerine Yeşil Sol Parti listesiyle girmiş, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemişti.

Türkiye dokuz ay sonra yerel seçimlere giderken HDP’nin büyükşehirlerdeki olası stratejisi tekrar gündeme gelmişti.

‘Mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere çalışacağız’

MA’nın aktardığına göre Van’da bayramlaşma programında konuşan Buldan, tekrardan aday olmayacağı eylüldeki kongre sonrası yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çekerek şunları dedi:

“Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”