Akşam Postası / 3 Eylül 2023

İBB’nin Taksim Meydanı’nda voleybol maçı yayınına valilik engeli

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Meydanı’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu gece oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını yayınlamasına izin vermedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘danışman’ açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş sosyal medya paylaşımlarında laikliği, Atatürk’ü ve kendisini hedef alan eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında “Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım” dedi.

Samsun’da şiddetli yağış: Dört kişi yüzerek kurtuldu

Samsun’da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

‘Kızlar matematikte daha kötüdür’ düşüncesi, başarıyı gerçekten azaltıyor

Bizde bir laf vardır, ‘Bir şeyi kırk kere söylersen gerçek olur’ diye.. Yeni bir araştırmaya göre, ‘Kızlar matematikte erkeklerden kötüdür’ diyenlerin olduğu bir sınıfta, kız öğrenciler gerçekten de matematikte istediği performansı sergileyemiyor.