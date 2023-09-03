Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 3 Eylül 2023

İBB’nin Taksim Meydanı’nda voleybol maçı yayınına valilik engeli

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Taksim Meydanı’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu gece oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçını yayınlamasına izin vermedi.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘danışman’ açıklaması: Mesajlarını bilseydim atamazdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş sosyal medya paylaşımlarında laikliği, Atatürk’ü ve kendisini hedef alan eski danışmanı Perinaz Mahpeyker Yaman hakkında “Bu mesajlarını bilseydim elbette atamazdım” dedi.


Anahtar bozuksa kilidi nasıl açacağız?

Samsun’da şiddetli yağış: Dört kişi yüzerek kurtuldu

Samsun’da gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Kısa cümlenin gücü

‘Kızlar matematikte daha kötüdür’ düşüncesi, başarıyı gerçekten azaltıyor

Bizde bir laf vardır, ‘Bir şeyi kırk kere söylersen gerçek olur’ diye.. Yeni bir araştırmaya göre, ‘Kızlar matematikte erkeklerden kötüdür’ diyenlerin olduğu bir sınıfta, kız öğrenciler gerçekten de matematikte istediği performansı sergileyemiyor.

SON HABERLER

Akşam Postası / 3 Eylül 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Anahtar bozuksa kilidi nasıl açacağız?

Siyasette tam bir iflas yaşanıyor. ‘Bu iktidar kötü’ dediğimizde topluma tam olarak ne önermiş ve ne söylemiş oluyoruz?
Yapmamız gereken, bütün enerjimizi, dikkatimizi muhalefete yöneltmek ve siyasetteki kilidi açacak yeni bir anahtarın oluşmasını sağlamak.